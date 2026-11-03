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03.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in IBM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 147.90 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die IBM-Aktie investierten, hätten nun 67.613 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’073.02 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 02.11.2026 auf 252.51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70.73 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 243.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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