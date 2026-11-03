Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 147.90 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die IBM-Aktie investierten, hätten nun 67.613 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’073.02 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 02.11.2026 auf 252.51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70.73 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 243.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch