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17.11.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in IBM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem IBM-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 152.70 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IBM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.549 IBM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’588.19 USD, da sich der Wert eines IBM-Papiers am 16.11.2026 auf 242.51 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +58.82 Prozent.
IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 233.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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IBM am 17.11.2026
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