Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem IBM-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 152.70 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IBM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.549 IBM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’588.19 USD, da sich der Wert eines IBM-Papiers am 16.11.2026 auf 242.51 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +58.82 Prozent.

IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 233.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch