IBM Aktie 941800 / US4592001014
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20.10.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in IBM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das IBM-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 144.78 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.691 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 236.39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163.27 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 63.27 Prozent vermehrt.
Insgesamt war IBM zuletzt 218.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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