Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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01.10.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Home Depot von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Home Depot-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das Home Depot-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 302.16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.331 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 284.49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.15 USD wert. Mit einer Performance von -5.85 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Home Depot jüngst 286.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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