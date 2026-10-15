Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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15.10.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Home Depot-Einstiegs gewesen.
Home Depot-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Home Depot-Anteile 126.42 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Home Depot-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79.101 Home Depot-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (295.51 USD), wäre die Investition nun 23’375.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 133.75 Prozent gesteigert.
Alle Home Depot-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 293.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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