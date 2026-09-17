Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Home Depot-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 126.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.930 Home Depot-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 302.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’398.46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 139.85 Prozent.

Home Depot wurde am Markt mit 304.93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch