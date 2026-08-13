Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Home Depot-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 331.32 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30.182 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’365.51 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 12.08.2026 auf 343.43 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.66 Prozent angewachsen.

Home Depot wurde jüngst mit einem Börsenwert von 353.98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch