Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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27.08.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Goldman Sachs-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 165.97 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Goldman Sachs-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60.252 Goldman Sachs-Aktien. Die gehaltenen Goldman Sachs-Anteile wären am 26.08.2026 62’689.64 USD wert, da der Schlussstand 1’040.46 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 526.90 Prozent erhöht.
Goldman Sachs wurde jüngst mit einem Börsenwert von 308.32 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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