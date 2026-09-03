Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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03.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Goldman Sachs gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Goldman Sachs-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 730.56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Goldman Sachs-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.137 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137.49 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 02.09.2026 auf 1’004.42 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 37.49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs bezifferte sich zuletzt auf 292.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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