Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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20.08.2026 16:02:37
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Goldman Sachs-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 20.08.2021 wurde die Goldman Sachs-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 395.87 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Goldman Sachs-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.526 Goldman Sachs-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 2’580.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’021.65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158.08 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Goldman Sachs eine Börsenbewertung in Höhe von 302.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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