Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Goldman Sachs-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 325.52 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.072 Goldman Sachs-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (1’028.78 USD), wäre die Investition nun 3’160.42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +216.04 Prozent.

Zuletzt verbuchte Goldman Sachs einen Börsenwert von 301.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch