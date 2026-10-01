Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 785.51 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.273 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 900.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’146.21 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.62 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Goldman Sachs zuletzt 266.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch