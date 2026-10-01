Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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01.10.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 785.51 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.273 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 900.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’146.21 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.62 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Goldman Sachs zuletzt 266.24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Goldman Sachs am 01.10.2026
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