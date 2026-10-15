Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Goldman Sachs-Aktie an diesem Tag 406.07 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.246 Goldman Sachs-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 216.40 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 14.10.2026 auf 878.72 USD belief. Damit wäre die Investition um 116.40 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Goldman Sachs einen Börsenwert von 260.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch