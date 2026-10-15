Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Goldman Sachs-Anlage?
|
15.10.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Goldman Sachs-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Goldman Sachs-Aktie an diesem Tag 406.07 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.246 Goldman Sachs-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 216.40 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 14.10.2026 auf 878.72 USD belief. Damit wäre die Investition um 116.40 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Goldman Sachs einen Börsenwert von 260.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
16:01
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt ab (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Florierender Aktienhandel beflügelt Goldman Sachs-Aktie (AWP)
|
13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)