15.01.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Goldman Sachs-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 15.01.2016 wurden Goldman Sachs-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Goldman Sachs-Papier an diesem Tag bei 155.61 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Goldman Sachs-Aktie investierten, hätten nun 0.643 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Goldman Sachs-Anteile wären am 14.01.2026 599.36 USD wert, da der Schlussstand 932.67 USD betrug. Mit einer Performance von +499.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Goldman Sachs markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 280.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
