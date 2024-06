Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingefahren

Am 04.06.2023 wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 61.16 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16.351 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’028.94 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 03.06.2024 auf 62.93 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.89 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich jüngst auf 270.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch