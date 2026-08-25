Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Coca-Cola-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 68.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.507 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers auf 91.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’334.54 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33.45 Prozent erhöht.

Coca-Cola war somit zuletzt am Markt 392.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch