Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Anteile betrug an diesem Tag 41.76 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 239.464 Coca-Cola-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’501.44 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 12.10.2026 auf 89.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 115.01 Prozent vermehrt.

Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 379.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch