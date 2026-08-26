Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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26.08.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Cisco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.08.2023 wurden Cisco-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 55.70 USD wert. Bei einem Cisco-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.795 Cisco-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 199.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99.48 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Cisco belief sich jüngst auf 433.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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