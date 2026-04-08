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Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

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Cisco-Investition im Blick 08.04.2026 16:02:27

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Cisco
64.96 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cisco-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 51.27 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19.505 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 80.68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’573.63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.36 Prozent zugenommen.

Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 317.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

11:43 Hohe Erwartungen für S&P 500®-Gewinne
09:21 Waffenstillstand im Iran-Konflikt
09:04 Marktüberblick: Ölpreise sacken ab
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse springen nach oben
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’717.50 19.68 SPDBWU
Short 13’988.21 13.90 SJ0BQU
Short 14’488.38 8.98 SZEB1U
SMI-Kurs: 13’180.13 08.04.2026 16:05:02
Long 12’692.74 19.98 SYTBRU
Long 12’391.27 13.61 S9AB6U
Long 11’898.04 8.98 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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