Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cisco-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 51.27 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19.505 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 80.68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’573.63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.36 Prozent zugenommen.

Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 317.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch