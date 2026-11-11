Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingefahren

Das Cisco-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cisco-Anteile bei 71.71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139.451 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 98.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’687.07 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.87 Prozent gesteigert.

Alle Cisco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 386.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch