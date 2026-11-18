Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cisco-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 47.76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.094 Cisco-Aktien. Die gehaltenen Cisco-Anteile wären am 17.11.2026 199.16 USD wert, da der Schlussstand 95.11 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 99.16 Prozent.

Der Börsenwert von Cisco belief sich jüngst auf 372.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch