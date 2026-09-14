Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chevron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 14.09.2025 wurde die Chevron-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 157.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.365 Chevron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Chevron-Anteile wären am 11.09.2026 1’362.48 USD wert, da der Schlussstand 214.06 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36.25 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Chevron belief sich zuletzt auf 421.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch