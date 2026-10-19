Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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19.10.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Chevron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Chevron-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 169.10 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.591 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 133.05 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 16.10.2026 auf 224.99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.05 Prozent angewachsen.
Chevron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 444.49 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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