Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Chevron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Chevron-Aktie 155.02 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Chevron-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.645 Chevron-Aktien. Die gehaltenen Chevron-Aktien wären am 06.11.2026 137.15 USD wert, da der Schlussstand 212.61 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.15 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Chevron zuletzt 418.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch