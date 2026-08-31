Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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31.08.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Chevron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96.77 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 103.338 Chevron-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 20’859.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201.86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108.60 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Chevron belief sich zuletzt auf 399.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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