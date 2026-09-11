Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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11.09.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Caterpillar gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Caterpillar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 431.38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.318 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 1’866.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 805.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86.61 Prozent.
Der Börsenwert von Caterpillar belief sich jüngst auf 374.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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