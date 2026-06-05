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Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015

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Caterpillar-Investition im Blick 05.06.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Caterpillar
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Am 05.06.2021 wurde das Caterpillar-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 244.02 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40.980 Caterpillar-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2026 38’541.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 940.48 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 285.41 Prozent vermehrt.

Caterpillar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 424.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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