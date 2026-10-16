Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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16.10.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caterpillar-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Caterpillar-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Caterpillar-Papier an diesem Tag bei 270.79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.369 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 271.66 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 15.10.2026 auf 735.64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 171.66 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Caterpillar betrug jüngst 345.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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