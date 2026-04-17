Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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17.04.2026 16:02:37
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Caterpillar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Caterpillar-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 79.17 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Caterpillar-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.631 Caterpillar-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’759.50 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 16.04.2026 auf 772.66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 875.95 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 360.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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