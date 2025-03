Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 21.03.2015 wurde die Caterpillar-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Caterpillar-Anteile letztlich bei 81.19 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Caterpillar-Aktie investierten, hätten nun 1.232 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.03.2025 414.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 336.25 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 314.15 Prozent.

Caterpillar wurde am Markt mit 161.81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch