Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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|Lukrative Caterpillar-Investition?
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28.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Caterpillar-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 28.08.2021 wurden Caterpillar-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 212.83 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 46.986 Caterpillar-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’387.45 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 27.08.2026 auf 817.00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 283.87 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Caterpillar betrug jüngst 377.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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