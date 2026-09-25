Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Caterpillar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 196.82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.508 Caterpillar-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 409.13 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 24.09.2026 auf 805.25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 309.13 Prozent vermehrt.

Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 373.72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch