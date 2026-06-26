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Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015

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Frühe Investition 26.06.2026 16:02:24

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Caterpillar
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Vor 3 Jahren wurden Caterpillar-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Caterpillar-Anteile betrug an diesem Tag 236.95 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.203 Caterpillar-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Caterpillar-Papiers auf 1’057.01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44’608.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 346.09 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar belief sich zuletzt auf 459.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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