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13.11.2026 16:01:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Caterpillar-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 241.67 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Caterpillar-Aktie investiert, befänden sich nun 4.138 Caterpillar-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’504.57 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 12.11.2026 auf 605.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150.46 Prozent vermehrt.
Der Caterpillar-Wert an der Börse wurde auf 275.19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Caterpillar am 13.11.2026
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