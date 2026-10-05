Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Boeing-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Boeing-Anteile bei 224.42 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44.559 Boeing-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’624.90 USD, da sich der Wert eines Boeing-Anteils am 02.10.2026 auf 193.56 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 13.75 Prozent.

Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 153.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch