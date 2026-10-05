Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
05.10.2026 16:02:15
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Boeing-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Boeing-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Boeing-Anteile bei 224.42 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44.559 Boeing-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’624.90 USD, da sich der Wert eines Boeing-Anteils am 02.10.2026 auf 193.56 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 13.75 Prozent.
Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 153.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing steigt am Freitagabend (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Wie Experten die Boeing-Aktie im September einstuften (finanzen.net)
|
30.09.26
|Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus (AWP)
|
30.09.26
|Boeing sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus (AWP)
Analysen zu Boeing Co.
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.