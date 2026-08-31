Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Boeing-Papier statt. Zum Handelsende stand das Boeing-Papier an diesem Tag bei 224.03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.446 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 209.82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93.66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.34 Prozent verringert.

Am Markt war Boeing jüngst 165.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch