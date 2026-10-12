Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boeing-Papier bei 133.16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.751 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 142.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190.37 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42.96 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Boeing zuletzt 150.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch