Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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12.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Boeing-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boeing-Papier bei 133.16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.751 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 142.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190.37 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42.96 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Boeing zuletzt 150.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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