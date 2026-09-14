Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Boeing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boeing-Anteile betrug an diesem Tag 127.67 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, befänden sich nun 78.327 Boeing-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 210.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’483.90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64.84 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Boeing betrug jüngst 165.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch