Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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07.09.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Boeing von vor 5 Jahren gerechnet?
Bei einem frühen Boeing-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 214.24 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Boeing-Aktie investiert hat, hat nun 4.668 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Boeing-Papiers auf 212.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 990.71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.93 Prozent verkleinert.
Boeing wurde am Markt mit 167.91 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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