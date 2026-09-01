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Rentable Apple-Anlage? 01.09.2026 16:02:23

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Apple eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Apple
263.32 CHF 3.29%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Apple-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 232.14 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 43.077 Apple-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’649.09 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 31.08.2026 auf 316.85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36.49 Prozent erhöht.

Apple wurde am Markt mit 4.67 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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