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Lukrativer Apple-Einstieg? 18.08.2026 16:02:29

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Apple-Investment gewesen.

Apple
252.03 CHF 2.05%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Apple-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Apple-Papier an diesem Tag 146.36 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.683 Apple-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 305.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208.79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +108.79 Prozent.

Der Börsenwert von Apple belief sich jüngst auf 4.47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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