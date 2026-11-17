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17.11.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Apple-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Apple-Anteile bei 27.49 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36.380 Apple-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Apple-Papiers auf 352.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’834.20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1’183.42 Prozent.
Der Marktwert von Apple betrug jüngst 5.17 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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