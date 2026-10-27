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Lohnendes Apple-Investment? 27.10.2026 16:02:40

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Apple-Investment gewesen.

Apple
286.84 CHF 1.33%
Kaufen Verkaufen

Am 27.10.2025 wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 268.81 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in Apple-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.720 Apple-Aktien. Die gehaltenen Apple-Papiere wären am 26.10.2026 1’279.38 USD wert, da der Schlussstand 343.91 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27.94 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Apple betrug jüngst 5.01 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9644 18.12.2026 151639696
Long 12.4149 17.06.2027 157879245
Long 142.7711 18.12.2026 161030149
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0504 10.87 159972985
Long 11.4844 5.24 160632616
Long 17.4005 2.27 160965555
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3216 10.49 158402318
Short 11.2592 6.02 157052268
Short 19.8006 2.24 145246013
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -66.38 112514929
Long 10 -42.53 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Vividrange / Shutterstock.com
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26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
19.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’495.69 13.72 SNBC4U
Short 16’049.97 8.97 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.92 SSTYBU
Long 13’668.55 13.98 SKBVGU
Long 13’063.79 8.87 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

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