Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 27.10.2025 wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 268.81 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in Apple-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.720 Apple-Aktien. Die gehaltenen Apple-Papiere wären am 26.10.2026 1’279.38 USD wert, da der Schlussstand 343.91 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27.94 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Apple betrug jüngst 5.01 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch