Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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12.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Amgen-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Amgen-Aktie bei 290.13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34.467 Amgen-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’299.45 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 09.10.2026 auf 414.87 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.99 Prozent vermehrt.
Alle Amgen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 223.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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