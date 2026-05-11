Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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11.05.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Amgen-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amgen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 252.30 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, befänden sich nun 3.964 Amgen-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’314.70 USD, da sich der Wert eines Amgen-Anteils am 08.05.2026 auf 331.70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31.47 Prozent vermehrt.
Amgen war somit zuletzt am Markt 179.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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