Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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07.09.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Amgen-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Amgen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 170.63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.586 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 256.24 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 04.09.2026 auf 437.23 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 156.24 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 236.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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