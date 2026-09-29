Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr bedeutet

Am 29.09.2025 wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Express-Papier an diesem Tag 342.31 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.921 American Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 306.33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 894.89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10.51 Prozent verkleinert.

American Express wurde am Markt mit 208.19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch