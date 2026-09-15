American Express Aktie 906153 / US0258161092
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15.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren American Express-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem American Express-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 161.34 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das American Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 61.981 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 20’316.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 327.78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +103.16 Prozent.
Alle American Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 219.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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