American Express Aktie 906153 / US0258161092
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07.07.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in American Express-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 07.07.2025 wurden American Express-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Express-Anteile bei 322.73 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die American Express-Aktie investierten, hätten nun 3.099 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 1’103.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 356.03 USD belief. Damit wäre die Investition 10.32 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von American Express betrug jüngst 240.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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