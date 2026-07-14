Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das American Express-Papier an diesem Tag bei 173.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 57.673 American Express-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’441.20 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 13.07.2026 auf 354.43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104.41 Prozent angezogen.

Der Marktwert von American Express betrug jüngst 240.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch